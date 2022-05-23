На допросе он признал свою вину и обязался возместить причинённый материальный ущерб.

Житель Коврова ночью залез в спортивный клуб и украл 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В марте текущего года, обвиняемый, подтянувшись по металлической конструкции, залез на козырёк входа в здание и через открытое окно проник внутрь. Из рюкзака, забытого в одном из помещений, 34-летний мужчина похитил вышеуказанную сумму. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.«Полиция установила личность и задержала ранее судимого ковровчанина», - уточнили в ведомстве.На допросе он признал свою вину и обязался возместить причинённый материальный ущерб.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.