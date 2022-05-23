Злоумышленницу задержали. На неё завели уголовное дело. Подозреваемая пообещала возместить ущерб. Сейчас сотрудники МВД проверяют фигурантку на причастность к другим эпизодам.

В Муроме обвиняемую в краже из автомобиля вычислили по отпечаткам пальцев. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В середине мая в местную полицию пришла женщина, которая заявила, что из её автомобиля похищено имущество на 4 000 рублей. Находясь в одной из деревень, потерпевшая оставила «ВАЗ» открытым и отправилась на прогулку с собакой. Вернувшись через час, владелица отечественного авто обнаружила пропажу сотового телефона, а также кошелька с деньгами и документами.Криминалисты изъяли с места преступления следы пальцев рук. По результатам экспертизы, выяснилось, что имущество взяла ранее судимая 29-летняя местная жительница. Злоумышленницу задержали. На неё завели уголовное дело. Подозреваемая пообещала возместить ущерб. Сейчас сотрудники МВД проверяют фигурантку на причастность к другим эпизодам.