Два участка заросли сорняками и древесно-кустарниковой растительностью.
В Петушинском районе изъяли 23,6 гектара сельскохозяйственных угодий. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
На протяжении нескольких лет специалисты проверяли целевое использование земель. Два участка заросли сорняками и древесно-кустарниковой растительностью.
В феврале ведомство направило административные дела в департамент имущественных и земельных отношений. Из-за ненадлежащего использования администрация Владимирской области подала в суд иск о принудительном отчуждении территорий.
Судья постановил конфисковать наделы и продать их на торгах по кадастровой стоимости.