Два участка заросли сорняками и древесно-кустарниковой растительностью.

В Петушинском районе изъяли 23,6 гектара сельскохозяйственных угодий. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.На протяжении нескольких лет специалисты проверяли целевое использование земель. Два участка заросли сорняками и древесно-кустарниковой растительностью.В феврале ведомство направило административные дела в департамент имущественных и земельных отношений. Из-за ненадлежащего использования администрация Владимирской области подала в суд иск о принудительном отчуждении территорий.Судья постановил конфисковать наделы и продать их на торгах по кадастровой стоимости.