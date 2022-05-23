И вновь о проблемах экологии... За последнюю неделю в редакцию Вестям уже дважды обращались...

И вновь о проблемах экологии... За последнюю неделю в редакцию "Вестям" уже дважды обращались общественники с просьбой разобраться с мусорными коллапсами в Суздале и районе. Если первый раз мы помогли достучаться до властей, в этот и сами стали рычагом экологической инициативы. Репортаж Любови Клюквиной.О славном аграрном прошлом в посёлке Новом напоминает бывший сельскохозяйственный комплекс. С коровниками и силосными ямами. На их месте давно масштабная свалка. И здесь она со времен развала советской власти, - говорит дачник Николай.Николай, дачник:– Были телятники, коровники. Затем их нарушили, и, соответственно, строительный мусор остался, а потом и местные жители потихонечку добавляли. И вот она сейчас заброшена территория. Жалко. И пруд заброшен. Никто его не чистит, наверное, уже лет 30 или 40.Местные жители - пожилые люди 60-90 лет. Убрать мусор они не в силах. Нужна техника. Жители улицы Суздальской обратились к общественникам ещё два года назад. Территория, на которой за годы эти разрослась свалка- под контролем администрации муниципального образования Селецкое Суздальского района. При этом земля, оставшаяся от былых сельхозугодий, давно стала частной. Жители посёлка записывали обращения с просьбой решить проблему. Приезжали сюда и представители департамента природопользования.Павел Мальков, руководитель общественного движения "Чистый Суздаль – Чистая Россия":– Главе Администрации поселкового Суздальского района Николаю Курашкину было выдано предписание обязать и привести собственника участка привести данную территорию в нормативный вид, устранить все нарушения.Выписанные предписания дело не поправили. Земельный участок до сих пор не огорожен. Изначальная причина - якобы невозможность найти собственника.Павел Мальков, руководитель общественного движения "Чистый Суздаль – Чистая Россия":– На наше удивление, что мы пошли в МФЦ, заплатили 200 рублей и нам на следующий день выдали документы, кто собственник, что в наличии. И надзорные ведомства, и административные ведомства пользуются тем, что: "А мы не можем найти, кто собственник участка." Ребят, ну извините, ... вам это все дело предоставляют вообще бесплатно по подведомственности. Вы посылаете запрос и вам присылают документы.Несмотря на слова общественников, оказалось, что в Суздальскую межрайонную прокуратуру обращения от граждан не поступали.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:– В настоящее время прокуратурой районной организована проверка по информации, поступившей, спасибо вам, от ГТРК "Владимир". Проверочные мероприятия проведены, действительно, доводы подтвердились. Свалка в поселке Новый обнаружена. В настоящее время прокуратурой готовятся меры прокурорского реагирования, направленные на ликвидацию данной свалки.Глава администрации муниципального образования Селецкое собственника все же нашел. Ещё в прошлом году. Кроме того, чиновник обратился и в Управление Росимущества.Николай Курашкин, глава администрации муниципального образования Селецкое Суздальского района:– Те работы, которые должны были быть выполнены, их не выполнили. В этом году мы весной выехали туда. Работы проводились, но не в полном объеме. Мы сейчас выпишем собственнику предупреждение и пригласим его на составление протокола и, если никакой реакции от него не будет, то мы составляем протокол об административном правонарушении. Его оштрафуют.Администрация сельского поселения ждет действий от Росимущества. Мусорный вопрос контролирует и областная прокуратура. Прокуроры замечают: те, кто отравлял суздальское ополье, должны понести наказание.Любовь Клюквина, Илья Хлудов.Вести "Владимир"