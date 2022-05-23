Авария произошла на пешеходном переходе рядом с домом №1 по улице Институтский городок.

В Юрьевце пьяный водитель «Приоры» насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Авария произошла на пешеходном переходе рядом с домом №1 по улице Институтский городок. Неподалёку располагаются местная администрация, полиция и паспортный стол.По предварительным данным УГИБДД, 35-летний водитель отечественной машины задавил бабушку, переходившую дорогу по «зебре». Пожилую женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм. Выяснилось, что автомобилист сел за руль подшофе.