Смотрите в программе Вести-Владимир: Вне цивилизации Дороги нет, электричество - с перебоями....

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Вне цивилизацииДороги нет, электричество - с перебоями. Почему жизнь в деревне Тимирёво Судогодского района остановилась в прошлом веке?Кто уберет за собой?Поселок Новый, свалка старая. Почему администрация Суздальского района не могла найти виновных?Искусство после закатаПриобщиться к прекрасному в ночи. Наш регион присоединился ко всероссийской акции "Ночь музеев".