Смотрите в программе Вести-Владимир:
Вне цивилизации
Дороги нет, электричество - с перебоями....
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Вне цивилизации
Дороги нет, электричество - с перебоями. Почему жизнь в деревне Тимирёво Судогодского района остановилась в прошлом веке?
Кто уберет за собой?
Поселок Новый, свалка старая. Почему администрация Суздальского района не могла найти виновных?
Искусство после заката
Приобщиться к прекрасному в ночи. Наш регион присоединился ко всероссийской акции "Ночь музеев".