Смотрите в программе Вести-Владимир:
Вне цивилизации
Дороги нет, а в соседнюю деревню - только...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Вне цивилизации
Дороги нет, а в соседнюю деревню - только через лес. Есть у жителей деревни Тимерево Судогодского района шанс на жизнь в нормальных условиях?
Кто уберет за собой?
Поселок Новый, свалка старая. Почему администрация Суздальского района не могла найти виновных?
"Тёплый" вопрос
Прошли ли отопительные системы проверку на прочность снежной зимой? В ТПлюс подвели итоги сезона.