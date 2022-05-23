Смотрите в программе Вести-Владимир: Вне цивилизации Дороги нет, а в соседнюю деревню - только...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Вне цивилизацииДороги нет, а в соседнюю деревню - только через лес. Есть у жителей деревни Тимерево Судогодского района шанс на жизнь в нормальных условиях?Кто уберет за собой?Поселок Новый, свалка старая. Почему администрация Суздальского района не могла найти виновных?"Тёплый" вопросПрошли ли отопительные системы проверку на прочность снежной зимой? В ТПлюс подвели итоги сезона.