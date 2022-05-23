Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписан постановление, по которому Владимирская область получит 1,15 млрд рублей на строительство школы в Веризино. Большую часть денег регион увидит в 2023

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписан постановление, по которому Владимирская область получит 1,15 млрд рублей на строительство школы в Веризино. Большую часть денег регион увидит в 2023 и 2024 годах – 80 млн рублей сначала и еще 705 млн рублей потом. Следующие 5 лет на школу в Веризино будут ежегодно выделять по 67 млн рублей. Сумма