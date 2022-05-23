Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписан постановление, по которому Владимирская область получит 1,15 млрд рублей на строительство школы в Веризино. Большую часть денег регион увидит в 2023
<a href="https://33live.ru/novosti/23-05-2022-vladimir-poluchit-115-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-shkoly-v-verizino.html" target="_blank">Владимир получит 1,15 млрд рублей на строительство школы в Веризино</a> - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписан постановление, по которому Владимирская область получит 1,15 млрд рублей на строительство школы в Веризино. Большую часть денег регион увидит в 2023
[url=https://33live.ru/novosti/23-05-2022-vladimir-poluchit-115-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-shkoly-v-verizino.html]Владимир получит 1,15 млрд рублей на строительство школы в Веризино[/url] - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписан постановление, по которому Владимирская область получит 1,15 млрд рублей на строительство школы в Веризино. Большую часть денег регион увидит в 2023