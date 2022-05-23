Он проходит при поддержке Общественной палаты России. Акция направлена на развитие самозанятости в...

Он проходит при поддержке Общественной палаты России. Акция направлена на развитие самозанятости в сферах садоводства и огородничества. Подать заявку могут как граждане, так и социальные организации. Победители получат мини-гранты на реализацию проекта - до 25-ти тысяч рублей. Деньги можно потратить на приобретение инвентаря, посадочного материала, удобрений и оплату проезда волонтеров, которые помогут с огородом. Прием заявок продлен до 15 июня. Подробности на сайте проекта.