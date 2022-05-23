Предположим, что дороги стали ровнее. Время проверить, насколько хорошо участники дороги знают...

Предположим, что дороги стали ровнее. Время проверить, насколько хорошо участники дороги знают правила дорожного движения. Как безопасно доехать или дойти из пункта А в пункт Б, напоминают эксперты национального проекта "Безопасные дороги". Они придумали для водителей и пешеходов "супер-тест".Он называется "Легенды дорог: кто ты - герой или монстр?". Пройти его можно на сайте национальныепроекты.рф. Задания проиллюстрированы картинками из комиксов. Ответить нужно на 11 вопросов. Вместе с правильными и неправильными ответами вам подскажут, какой пункт из правил применим к той или иной дорожной ситуации. Сотрудники ГИБДД рекомендуют проверять себя на знание ПДД и освежать в памяти простые правила хотя бы раз в год.