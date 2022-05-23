В Суздале состоялись финальные поединки первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Участие...

В Суздале состоялись финальные поединки первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Участие в турнире приняли 328 сильнейших боксёров спортивных сборных команд из 60 субъектов Российской Федерации.13 мая в спортивном комплексе «Суздаль Арена» прошло торжественное открытие первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Владимирскую область представляли 13 боксёров.На церемонии открытия в "Суздаль-арене" присутствовали почётные гости: чемпион мира среди профессионалов Николай Валуев, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, чемпион мира, призёр Олимпийских игр Сергей Казаков.Серебряным призёром стал владимирский спортсмен Умар Жантаев. В финальном поединке наш боксер уступил только Сергею Колденкову из города Кстово Нижегородской области - трёхкратному победителю первенства Европы среди юношей, рассказали в telegram-канале областной администрации.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области