«Торпедо» Владимир в гостевом матче группы 2Б второго дивизиона ФНЛ 22 мая разгромило питерский «Зенит-2» со счетом 0:3. «Черно-белые», проведя в меньшинстве половину второго тайма, не

«Торпедо» Владимир в гостевом матче группы 2Б второго дивизиона ФНЛ 22 мая разгромило питерский «Зенит-2» со счетом 0:3. «Черно-белые», проведя в меньшинстве половину второго тайма, не позволили именитому сопернику отыграться и даже забили третий гол. Счет в матче владимирцы открыли уже на 20-й минуте. Отлично разыгранный стандарт привел к голу защитника Александра Зенина. Под занавес