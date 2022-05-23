В приоритете - сохранение и дальнейшая модернизация активов предприятия. На Владимирской ТЭЦ-2...
В приоритете - сохранение и дальнейшая модернизация активов предприятия. На Владимирской ТЭЦ-2 прошла онлайн-конференция генерального директора компании "Т Плюс" Андрея Вагнера, посвященная подготовке к новому отопительному сезону. Слово Александру Сыпченко.
Компания надежно прошла зиму, снизив число повреждений тепловых сетей. Так оценил отопительный сезон генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер.
Андрей Вагнер, генеральный директор компании "Т Плюс":
– Несколько лет выстраивали нашу работу, все наши действия под программы увеличения объемов работы, повышение эффективности работы в тепловых сетях.
Реорганизация "Владимирских коммунальных систем", по словам Андрея Вагнера, не повлияет на исполнение концессионного соглашения в области.
Андрей Вагнер, генеральный директор компании "Т Плюс":
– На качестве теплоснабжения это точно никак не скажется, одним словом это такая достаточно рядовая дежурная для нас комбинация.
По сравнению с предыдущим сезоном общее количество инцидентов снизилось более чем на 10 процентов. Тепло покидало дома на минимальный срок. Специалисты компании Т Плюс в режиме онлайн регулируют и контролируют все процессы.
Эдуард Будыкин, заместитель главного инженера владимирского филиала ПАО "Т Плюс":
– Диспетчерская служба сможет активно принимать какие-либо решения и направлять бригады для того чтобы локализовать или исправить какую-либо ситуацию.
По словам директора владимирского филиала ПАО "Т Плюс" Олега Грошева, отопительный сезон этого года побил все рекорды по своей продолжительности. Выявлено и устранено более 270 повреждений. Все они были незначительными
Олег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс":
– Хочется отметить все-таки, что все вот эти холода, а зима все-таки была холодной, она была затяжной и длинной, мы их прошли, даже проведя такие огромные и большие переключения, как на той же Рпени. Мы их сделали.
Впереди - работы по техническому перевооружению и ремонту оборудования на сумму более миллиарда рублей
Анатолий Васильев, главный инженер владимирского филиала ПАО "Т Плюс":
– Заморозить старение ресурса, актива предприятия, а собственно те дополнительные инвестиции, позволят со стадии равновесной системы модернизировать обновить актив в целом.
А вот вопрос оплаты за энергоресурсы по -прежнему острый. Общая сумма долга клиентов Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" за потребленное тепло и электричество - почти 2 миллиарда рублей. Немало нареканий вызвала и корректировка платы за отопление, при этом в компании напоминают, что жители могут уже сейчас перейти на оплату в течение отопительного периода (1/7). Для этого достаточно направить протокол собрания жильцов дома в ближайший офис "ЭнергосбыТ Плюс".
Александр Сыпченко, Егор Герасимов.
Вести "Владимир"