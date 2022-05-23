В приоритете - сохранение и дальнейшая модернизация активов предприятия. На Владимирской ТЭЦ-2...

В приоритете - сохранение и дальнейшая модернизация активов предприятия. На Владимирской ТЭЦ-2 прошла онлайн-конференция генерального директора компании "Т Плюс" Андрея Вагнера, посвященная подготовке к новому отопительному сезону. Слово Александру Сыпченко.Компания надежно прошла зиму, снизив число повреждений тепловых сетей. Так оценил отопительный сезон генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер.Андрей Вагнер, генеральный директор компании "Т Плюс":– Несколько лет выстраивали нашу работу, все наши действия под программы увеличения объемов работы, повышение эффективности работы в тепловых сетях.Реорганизация "Владимирских коммунальных систем", по словам Андрея Вагнера, не повлияет на исполнение концессионного соглашения в области.Андрей Вагнер, генеральный директор компании "Т Плюс":– На качестве теплоснабжения это точно никак не скажется, одним словом это такая достаточно рядовая дежурная для нас комбинация.По сравнению с предыдущим сезоном общее количество инцидентов снизилось более чем на 10 процентов. Тепло покидало дома на минимальный срок. Специалисты компании Т Плюс в режиме онлайн регулируют и контролируют все процессы.Эдуард Будыкин, заместитель главного инженера владимирского филиала ПАО "Т Плюс":– Диспетчерская служба сможет активно принимать какие-либо решения и направлять бригады для того чтобы локализовать или исправить какую-либо ситуацию.По словам директора владимирского филиала ПАО "Т Плюс" Олега Грошева, отопительный сезон этого года побил все рекорды по своей продолжительности. Выявлено и устранено более 270 повреждений. Все они были незначительнымиОлег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс":– Хочется отметить все-таки, что все вот эти холода, а зима все-таки была холодной, она была затяжной и длинной, мы их прошли, даже проведя такие огромные и большие переключения, как на той же Рпени. Мы их сделали.Впереди - работы по техническому перевооружению и ремонту оборудования на сумму более миллиарда рублейАнатолий Васильев, главный инженер владимирского филиала ПАО "Т Плюс":– Заморозить старение ресурса, актива предприятия, а собственно те дополнительные инвестиции, позволят со стадии равновесной системы модернизировать обновить актив в целом.А вот вопрос оплаты за энергоресурсы по -прежнему острый. Общая сумма долга клиентов Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" за потребленное тепло и электричество - почти 2 миллиарда рублей. Немало нареканий вызвала и корректировка платы за отопление, при этом в компании напоминают, что жители могут уже сейчас перейти на оплату в течение отопительного периода (1/7). Для этого достаточно направить протокол собрания жильцов дома в ближайший офис "ЭнергосбыТ Плюс".Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести "Владимир"