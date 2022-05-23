Прокуратура города Владимира добилась расселения жильцов из аварийного дома. Прокуратура г....

Прокуратура города Владимира добилась расселения жильцов из аварийного дома.Прокуратура г. Владимира провела проверку соблюдения жилищных прав граждан.Установлено, что еще в 2014 году многоквартирный дом 1947 года постройки, расположенный на улице Разина, 4, в городе Владимире, комиссией администрации города признан аварийным и подлежащим сносу. Однако жильцов из аварийного дома так и не расселили.По результатам проверки прокурор направил в суд заявление о возложении на муниципалитет обязанности переселить граждан из аварийного дома. Решением Октябрьского районного суда города Владимира требования прокурора удовлетворены.Благодаря вмешательству надзорного ведомства, всем нанимателям жилых помещений аварийного дома администрацией города по договорам социального найма предоставлены благоустроенные квартиры.С собственниками 5 жилых помещений заключены соглашения об изъятии недвижимости на общую сумму выплаты более 12 млн. рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Фото: vladimir.bezformata.com/