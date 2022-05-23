Сегодня поступил звонок о минировании всех школ областного центра. Этот факт Вестям подтвердили в...

Сегодня поступил звонок о минировании всех школ областного центра. Этот факт "Вестям" подтвердили в администрации Владимира.К слову, сегодня в двадцати школах 9-классники сдают обязательные государственные экзамены по математике. Все школы были проверены сотрудниками МЧС, полиции и работниками образования. Взрывчатых веществ в школах не было обнаружено. Экзамены прошли в рабочем порядке. Проверка сейчас продолжается.