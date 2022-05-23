Объявление появилось на «Авито».

Во Владимире продают половину здания «РусьКино» за 120 миллионов рублей. Объявление появилось на «Авито».В помещении площадью около пяти тысяч квадратных метров находятся офисы, детский досуговый центр, ресторан и кинозалы. Здание является типичным представителем советской архитектуры, а последний капремонт был в 2010-м году.