Владимирское Торпедо, под руководством нового главного тренера Александра Горбачева в минувшие...
Владимирское Торпедо, под руководством нового главного тренера Александра Горбачева в минувшие выходные одержало четвертую победу подряд, разгромив в Санкт-Петербурге местный "Зенит-2". А во Владимире в субботу стартовало первенство лучших футбольных школ центрального федерального округа. Подробности у Евгения Беляева.
В новом сезоне юношеской лиги сыграют 18 команд из 16 регионов ЦФО. Для юных торпедовцев, здесь играют спортсмены 2007 года рождения и младше, турнир открывался домашним матчем с московскими "Химками". Играют черно-белые по схеме "4-4-2".
Артем Афанасьев, игрок "Торпедо":
– Были усиленные тренировки, был определенный тренировочный цикл двухмесячный. Готовились к этому турниру. Очень тщательная подготовка была.
Но, к сожалению, уже первый тайм закончился со счетом - 0:7 в пользу гостей. Во второй половине, поскольку терять было уже нечего, владимирские футболисты стали активнее атаковать, на размочить счет так и не сумели - итог 0:8. Тренеру "Торпедо" осталось только признать, что уровень у команд разный.
Алексей Евсиков, тренер команды "Торпедо":
– Нашей команде не хватило мастерства, скажем так. Немножко разный уровень. Команда "Химки" представляет премьер-лигу Москвы, где более сильная конкуренция, более сильная составы в разных командах. И они играют на более высоком уровне и адаптированы, скажем так, к более высоким нагрузкам. И уровень сопротивления там выше, и уровень мастерства, соответственно,быстрее развивается.
Участвуют в группе "А" юношеской лиги и футболисты "Мурома". Они свой первый матч сыграют 28 мая в Твери. Болеем за наших!
Евгений Беляев, Александр Чунаев.
Вести "Владимир"