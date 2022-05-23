Владимирское Торпедо, под руководством нового главного тренера Александра Горбачева в минувшие...

Владимирское Торпедо, под руководством нового главного тренера Александра Горбачева в минувшие выходные одержало четвертую победу подряд, разгромив в Санкт-Петербурге местный "Зенит-2". А во Владимире в субботу стартовало первенство лучших футбольных школ центрального федерального округа. Подробности у Евгения Беляева.В новом сезоне юношеской лиги сыграют 18 команд из 16 регионов ЦФО. Для юных торпедовцев, здесь играют спортсмены 2007 года рождения и младше, турнир открывался домашним матчем с московскими "Химками". Играют черно-белые по схеме "4-4-2".Артем Афанасьев, игрок "Торпедо":– Были усиленные тренировки, был определенный тренировочный цикл двухмесячный. Готовились к этому турниру. Очень тщательная подготовка была.Но, к сожалению, уже первый тайм закончился со счетом - 0:7 в пользу гостей. Во второй половине, поскольку терять было уже нечего, владимирские футболисты стали активнее атаковать, на размочить счет так и не сумели - итог 0:8. Тренеру "Торпедо" осталось только признать, что уровень у команд разный.Алексей Евсиков, тренер команды "Торпедо":– Нашей команде не хватило мастерства, скажем так. Немножко разный уровень. Команда "Химки" представляет премьер-лигу Москвы, где более сильная конкуренция, более сильная составы в разных командах. И они играют на более высоком уровне и адаптированы, скажем так, к более высоким нагрузкам. И уровень сопротивления там выше, и уровень мастерства, соответственно,быстрее развивается.Участвуют в группе "А" юношеской лиги и футболисты "Мурома". Они свой первый матч сыграют 28 мая в Твери. Болеем за наших!Евгений Беляев, Александр Чунаев.Вести "Владимир"