Сегодня утром из 23 гимназии эвакуировали учеников. На данный момент учеников не пускают в школу....

Сегодня утром из 23 гимназии эвакуировали учеников. На данный момент учеников не пускают в школу. Дети стоят неподалеку и ждут информации. Официальные источники комментарии пока не дают.По словам очевидцев, на месте работают сотрудники МЧС, которые проверяют здание с собаками. Есть информация, что тревожные звонки поступили и в отношении других школ и детских садов. Например, в соцсетях появилось фото машин МЧС, скорой и полиции у школы №13, также пишут об эвакуации из 44-й школы. Пока ни одно из сообщений о «минировании» не подтверждено.Напомним, что 23 мая школьники Владимира начали сдавать основной государственный экзамен. Сегодня они сдают математику. Пока не ясно, будет ли перенесен экзамен и связаны ли звонки со сдачей экзамена.Фото: ВК "Подслушано во Владимире"