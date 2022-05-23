В городе Владимире полицейские проведут специальные рейды по проверке водителей транспортных...

В городе Владимире полицейские проведут специальные рейды по проверке водителей транспортных средств.Пресс-служба УМВД по Владимирской области уведомляет, что в целях усиления профилактической работы, направленной на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники отдельной специализированной роты ДПС в понедельник, 23 мая, проведут на территории областного центра специальные рейдовые мероприятия.Фото: pixabay.com