Утром 23 мая, в день сдачи ОГЭ из владимирских школ эвакуировали учеников из-за угрозы минирования здания «телефонным террористом». Об этом рассказали очевидцы случившегося у школы №23. После

Утром 23 мая, в день сдачи ОГЭ из владимирских школ эвакуировали учеников из-за угрозы минирования здания «телефонным террористом». Об этом рассказали очевидцы случившегося у школы №23. После получения сообщения о бомбе в здании на место, как полагается, выехали отряды МЧС, полиции, скорой помощи и кинологи. Силовики эвакуировали преподавателей и учеников и стали осматривать школу. Спустя