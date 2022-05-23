Недалеко от Гусь-Хрустального 14-летняя наездница вместе с лошадью попала под колеса 59-летнего водителя «Рено». Вечером 22 мая с многочисленными травмами ребенка доставили в больницу,

Недалеко от Гусь-Хрустального 14-летняя наездница вместе с лошадью попала под колеса 59-летнего водителя «Рено». Вечером 22 мая с многочисленными травмами ребенка доставили в больницу, сообщили в региональном УМВД. По предварительным данным, водитель легковушки ехал в сторону Владимира, когда врезался в лошадь с девочкой, сидящей верхом. В полиции уточнили, что наездница ехала по краю встречной полосы,