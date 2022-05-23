Результатами опроса поделился сервис SuperJob.

Порядка 56% владимирцев поддерживают ограничения для езды на самокатах. Результатами опроса поделился сервис SuperJob.Основная претензия людей - высокая скорость, на которой жители ездят на электросамокатах по дорогам и тротуарам. При этом 23% респондентов высказались против законов, ограничивающих указанный вид транспорта.«Нужно создавать комфортную среду, отдельные дорожки, а не запрещать все подряд», - уточнили они.При этом по правилам дорожного движения в зависимости от мощности электродвигателя (от 0,25 до 4 киловатт) самокат может попадать под определение мопеда. Однако выгнать всех самокатчиков на дороги было бы нецелесообразно, считают в ГИБДД. Автомагистрали и без самокатов переполнены машинами, велосипедами и мотоциклами.Добавим, что новые правила с требованиями и запретами находятся на стадии разработки.