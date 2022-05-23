В Суздальском районе, по предварительной информации, накануне, 22 мая, в 10:00 в деревне Выселки на...

В Суздальском районе, по предварительной информации, накануне, 22 мая, в 10:00 в деревне Выселки на улице Центральная водитель автомобиля «ВАЗ», 1982 года рождения, двигаясь со стороны села Чириково в сторону села Катраиха, вылетел за пределы проезжей части, наехал на опору ЛЭП и от удара перевернулся на бок.Возможно, водитель был нетрезв, поскольку от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В результате ДТП пассажир «Лады» госпитализирован, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://33.мвд.рф