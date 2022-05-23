Оздоровительные смены в детских лагерях Олимп в Собинском районе и Березка - в Ковровском этим...

Оздоровительные смены в детских лагерях "Олимп" в Собинском районе и "Березка" - в Ковровском этим летом всё же будут организованы, но начнутся позже, чем везде.Сейчас на базе этих лагерей располагаются пункты временного размещения вынужденных переселенцев из ЛДНР и Украины. Властям нужно время, чтобы подыскать новое помещение для проживания ста пятидести граждан. В Коврове им уже предоставили гостиничные номера, а лагерь "Березка" получил положительное заключение Роспотребнадзора. В связи с большим спросом на путевки, глава региона Александр Авдеев распорядился открыть для детей все муниципальные и областные лагеря. Летняя оздоровительная кампания в регионе стартует уже второго июня. В "Олимпе" и "Берёзке" первая смена начнется, скорее всего, неделей позже.Светлана Болтунова, директор департамента образования Владимирской области:– Чуть позже, потому что после переселения нужно провести санитарно-эпидемиологические мероприятия, принять меры безопасности, в том исле со стороны МЧС и Роспотребнадзора, но, я еще раз повторяю, руководителем области принято решение, что все лагеря вернутся и будут в полной мере работать на отдых и оздоровление детей Владимирской области.