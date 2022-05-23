Их разработки используют крупнейшие энергетические компании страны. А объем проектов превысил цифру...

Их разработки используют крупнейшие энергетические компании страны. А объем проектов превысил цифру в двадцать тысяч. Группа компаний "Системы и Технологии" празднует юбилей. За 30 лет от небольшой инженерно-технической фирмы предприятия стали лидерами среди поставщиков энергоэффективных решений на рынке. Репортаж Екатерины ВасильевойМикросхемы к плате припаиваются автоматически. Брак машина тоже определяет сама. А вот проверять подложку иногда все-таки приходится под микроскопом вручную. Создание качественного продукта - основной принцип работы всей Группы компаний"Системы и технологии". Доказательство- список заказчиков.Дмитрий Помыкалов, генеральный директор компании " Системы и Технологии":– В принципе наши крупные заказчики это практически вся энергетика России: это Россети, Рсатом, Росгидро, Норильский никель ,РЖД вплоть до оборонэнерго, объектов министерства обороны."Системы и Технологии"- это три предприятия, компания полного цикла."АСТЭК" отвечает за программное обеспечение, Завод "Промприбор" - за выпуск радиоэлектронного оборудования. А "Системы и технологии" объединяет разработки в сложные инженерные системы. Сегодня курс- на импортозамещение.Александр Зыков, генеральный директор ООО Завод "Промприбор":– Из последних разработок счетчик на базе российской элементной базы и контроллер на базе российских микросхем.В этом году группа компаний "Системы и технологии" отмечает юбилей - тридцать лет. Главные поздравления- в адрес сотрудников. А их во Владимире не мало- почти триста пятьдесят человек.Евгений Канулин, основатель группы компаний "Системы и Технологии",советник генерального директора:– И те задачи ,которые мы ставили тридцать лет назад: быть нужными, быть полезными, создавать самые лучшие инновационные продукты, они продолжаются благодаря вам.Свои поздравления компаниям, социально-ответственному бизнесу, передают и Владимир, и область.И отдельно город Суздаль .Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля:– Ваша автоматизированная система управления наружным освещением решила все проблемы. и не только решила эти проблемы в маленьком и очень значимом городе Суздале, но и позволила сэкономить до двадцати процентов наших затрат,которые мы тратили на наружное освещение города.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:– Предприятие расположено у нас во Владимирской области. Платят приличные налоги. У них готовой объем порядка полутора миллиардов рублей, соответственно, налоги Владимирской области в размере десятков миллионов рублей и естественно тратятся на развитие образования, здравоохранения, социальную сферу.В самой компании уверены, для бизнеса в России 30-летие – красивая дата, но для айтисферы важно быть не просто впереди. Нужно опережать время.Екатерина Васильева, Андрей Синягин.Вести "Владимир"