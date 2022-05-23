В результате аварии ребенка с серьёзными травмами позвоночника госпитализировали в больницу.

В Гусь-Хрустальном районе на трассе иномарка сбила 14-летнюю девочку, которая ехала верхом на лошади. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.ДТП произошло около автозаправки вблизи райцентра. Водитель «Рено» посигналил, животное испугалось и бросилось под колёса легковушки.В результате аварии ребенка с серьёзными травмами позвоночника госпитализировали в больницу. Машина получила технические повреждения.