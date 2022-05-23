С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151448 владимирцев.

Во Владимирской области на 23 мая выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, по 5 - в Ковровском и Юрьев-Польском, по 1 - в Кольчугинском, Камешковском, Гороховецком и Собинском, по 2 - в Александровском, Суздальском и Вязниковском, 7 - в Гусь-Хрустальном и 3 - в Меленковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151448 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41174 заболевших во Владимире, 17854 - в Ковровском районе и 16701 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.