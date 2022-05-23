При появлении подозрительных сообщений или личностей необходимо звонить по номеру: 8 (4922) 39-99-99.

Во Владимирской области мошенники под видом сотрудников МЧС вновь начали вымогать у бизнесменов деньги. О появлении лжесотрудников предупредили в пресс-службе ГУ МЧС.«В последнее время начала поступать информация, что неизвестные лица под видом сотрудников госпожнадзора выманивают деньги у предпринимателей и жителей региона», - пояснили в спасательном ведомстве.Злоумышленники используют различные схемы. Одни звонят или рассылают в социальных сетях сообщения о плановой проверке. Другие, пользуясь эффектом внезапности, приходят на предприятия или в торговые центры под видом внеплановой проверки. Цель аферистов - запугать владельцев штрафами и выманить деньги за помощь в решении вопросов.Некоторые звонят на объекты, где произошли пожары, представляются должностными лицами ГУ МЧС России и под угрозой наказания вымогают деньги.Напоминаем, что информацию об участии представителя МЧС в надзорных мероприятиях можно проверить в Главном управлении.Преступники не оставляют без внимания и рядовых жителей. Мошенники в униформе пожарного обходят квартиры и запугивают жильцов штрафами за отсутствие дымового датчика. Псевдопожарные также предлагают купить огнетушители. Однако стоит знать, что автономные пожарные извещатели в домах одиноких пенсионеров, многодетных семей, инвалидов устанавливаются бесплатно. Сотрудники МЧС России не продают товары или услуги.При появлении подозрительных сообщений или личностей необходимо звонить по номеру: 8 (4922) 39-99-99.