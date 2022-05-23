Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/ В Главное управление МЧС в последнее время начала поступать...

Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/В Главное управление МЧС в последнее время начала поступать информация о том, что неустановленные лица под видом спасателей выманивают деньги у предпринимателей и граждан. Такие случаи фиксируются не только в нашем регионе.Злоумышленники используют различные схемы. Как правило, в группу риска попадают представители бизнеса. Мошенники звонят или рассылают в социальных сетях предпринимателям сообщение о плановой проверке, чтобы вызвать доверие. Их цель – запугать владельцев штрафами и выманить деньги за помощь в решении проблем.Также зафиксированы случаи, когда мошенники звонят на объекты, где произошли пожары, представляются должностными лицами Главного управления МЧС России и под угрозой административного наказания вымогают деньги.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает, что проведение надзорных мероприятий осуществляется по согласованию с органами прокуратуры.В поле зрения злоумышленников могут попасть и обычные граждане. Мошенники в боевой одежде пожарного обходят квартиры, начинают запугивать жильцов штрафами за отсутствие дымового датчика и предлагают установить его за плату. Также мнимые сотрудники МЧС России предлагают купить огнетушители.МЧС России совместно с социальными службами устанавливает автономные пожарные извещатели в домах одиноких пожилых граждан, многодетных семей, инвалидов в рамках государственной программы. Их установка проводится бесплатно. Если у вас требуют деньги за установку датчика, то это мошенники.