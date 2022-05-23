В Меленках вынесен обвинительный приговор местному жителю, который истязал родного...

В Меленках вынесен обвинительный приговор местному жителю, который истязал родного отца.43-летнего житель Меленок признан виновным в причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев.Установлено, что осужденный, проживая со своим 82-летним отцом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил последнему побои. Суд рассматривает период с 25 декабря 2021 года по 2 января 2022 года.При назначении наказания судом были учтены такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, раскаяние, явка с повинной.Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Владимирской области.Фото: Pexels.com