Накануне днем в Гусь-Хрустальном районе на трассе сбили девочку на лошади. Об этом происшествии...

Накануне днем в Гусь-Хрустальном районе на трассе сбили девочку на лошади.Об этом происшествии сообщают в соцсетях. По неофициальной информации, 14-летняя девочка самовольно поехала по трассе. Авария произошла около запраки "Лукойл", недалеко от города Гусь-Хрустальный. Автомобиль «Рено», как сообщают свидетели, просигналил, лошадь испугалась и бросилась на дорогу, прямо под машину.Пострадали все участники аварии. Девочку увезли на скорой, у нее серьезные повреждения после падения с лошади. Есть информация, что перелом позвоночника. Скакун также получил ранения, у него сильно кровоточила нога, в комментариях пишут, что не выжил. Пострадал ли водитель, неизвестно, но машина помята сильно.Подробности выясняются.Фото: Вконтакте «Подслушано в Гусе»