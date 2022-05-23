В 33 регионе начался очередной сезон раскопок. Обширные участки для исследования открыты по итогам...

В 33 регионе начался очередной сезон раскопок.Обширные участки для исследования открыты по итогам историко-культурной экспертизы проекта трассы М12. В створ будущей дороги попали как минимум три средневековых поселения. Сейчас группа археологов под эгидой РАН возобновила археологические работы в районе деревни Столбищи в Собинском районе. Домонгольское селище на берегу Ворши просуществовало около четырех столетий. И уже подарило ученым обширную коллекцию древних украшений и предметов христианского культа.