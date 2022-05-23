Во Владимирской области совместная работа специалистов-криминалистов и сотрудников уголовного...

Во Владимирской области совместная работа специалистов-криминалистов и сотрудников уголовного розыска позволила оперативно задержать подозреваемую в совершении кражи.В середине мая текущего года в муромскую полицию поступило сообщение от 36-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что из ее автомобиля «ВАЗ» похищено имущество на сумму почти 4 000 рублей.Сотрудники полиции установили, что потерпевшая, находясь в одной из районных деревень, оставила свою машину незапертой и отправилась на прогулку с собакой. Вернувшись через час, владелица отечественного авто обнаружила пропажу сотового телефона, кошелька с деньгами и документами.Специалисты-криминалисты изъяли с места преступления следы пальцев рук. Результаты экспертизы позволили полицейским идентифицировать личность злоумышленницы. Ранее неоднократно судимая 29-летняя местная жительница была задержана оперуполномоченными уголовного розыска и дала признательные показания.У задержанной изъяты похищенные документы. Причиненный потерпевшей материальный ущерб фигурантка обязалась возместить.В отношении 29-летней жительницы города Мурома возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных имущественных преступлений, информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com