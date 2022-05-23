Текущая неделя с 23 по 29 мая может стать самой холодной майской неделей за последние 70 лет. В регионе ожидается пасмурная, холодная погода, сильный ветер, а местами осадки в виде мокрого снега.

Текущая неделя с 23 по 29 мая может стать самой холодной майской неделей за последние 70 лет. В регионе ожидается пасмурная, холодная погода, сильный ветер, а местами осадки в виде мокрого снега. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем порой будет опускаться до 5 градусов. Ночные заморозки, уже несколько дней штурмующие регион, никуда не уйдут. В