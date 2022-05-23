Владимирская область вновь присоединилась к масштабной всероссийской акции Ночь музеев. Главная...

Владимирская область вновь присоединилась к масштабной всероссийской акции "Ночь музеев". Главная тема этого года – "Мода на традиции".Это древний город на Оке. Залы муромского историко-художественного музея. Он подготовил для своих гостей разноплановую программу. В ней - выступления ансамбля "Мурома", концерт вокальной музыки, шествие военного оркестра. В музей выстроилась большая очередь. На улице и в стенах музея были организованы мастер-классы. Здесь можно было сесть за ткацкий стан или сразиться на мечах. А экспозиции в самую музейную ночь в году работали по последнего посетителя.А в знаменитой "Александровской слободе"- резиденции Ивана Грозного в Ночь музеев умчал "культурный экспресс". На остановках, которые сделал исторический поезд, посетителей ждали сюпризы. К примеру, на "Царской" можно было пройти квест "Загадки старой слободы", на "Крестьянской" узнать всё о деревенком быте, а на "Мастеровой" собрать и запрограммировать робота.