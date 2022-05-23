По иску Кольчугинского прокурора суд обязал администрацию Кольчугинского района построить...

По иску Кольчугинского прокурора суд обязал администрацию Кольчугинского района построить автомобильную дорогу.Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению гражданина об отсутствии асфальтированной дороги к населенному пункту.Установлено, что к деревне Топорищево ведет грунтовая дорога, которая не отвечает требованиям безопасности дорожного движения: в зимний период дорога не очищается от снега, в период распутицы становится непроезжей. Таким образом, не обеспечен проезд к домам жителей деревни машин скорой медицинской помощи, пожарной техники и полиции.По результатам проверки в суд было направлено заявление о возложении на администрацию Кольчугинского района обязанности обеспечить дорожное сообщение с деревней Топорищево путем строительства автомобильной дороги.Кольчугинским городским судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.Фото: Вконтакте