За последние сутки во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне.Госпитализировано 4. Это на 3 больше, чем днем ранее.Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне.Госпитализировано 4. Это на 3 больше, чем днем ранее.Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 448. В лидерах по приросту Владимир – 8 заболевших за сутки. Гусь-Хрустальный район на втором месте – 7 заражений. Третье