За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 32 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 детей.Полицейскими оформлено 317 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 75 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 автопроисшествия.Так, в Александровском районе 20 мая в 18:10 на 8 км автодороги «Струнино – Площево» водитель автомобиля «Киа», 1981 года рождения, съехал в левый кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» от полученных травм скончался на месте происшествия.Фото: 33.мвд.рф