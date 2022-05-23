Почётной грамотой Веру Борисовну наградил департамент культуры области. О человеке, бесконечно...

Почётной грамотой Веру Борисовну наградил департамент культуры области. О человеке, бесконечно влюбленном в кино- Вера Куликова.На вопрос, что для нее киноклуб "Политехник", Вера Цветава отвечает, не задумываясь.Магия кино заворожила Веру Борисовну в Москве, во время учебы в аспирантуре. В свободное от занятий время она ходила в "Музей кино".Вера Цветаева, председатель киноклуба "Политехник":– Наум Клейман-директор музея- все время делал такие программы. Мы старались не пропускать, я постоянно ходила в "Музей кино"и приобщилась к настоящему кинематографу.Вера Цветаева создала площадку для показов и обсуждения фильмов во Владимире. В 1988 -м в областном центре появился киноклуб "Политехник". Сначала он находился в бывшем кинотеатре "Кругозор", потом в "Художественном", позже переехал во Владимирский университет. Вере Борисовне удалось невозможное- приглашать во Владимир со своими картинами лучших российских и зарубежных режиссеров и артистов.Вера Цветаева, председатель киноклуба "Политехник":– К нам Альгис Арлаускас, что стоит! Он до сих пор в дружбе.Хуциев, Абдрашитов,Смирнов, Сакуров, Звягинцев, Занусси. Все они были гостями "Политехника". Известный российский киновед, давний друг киноклуба Ирина Гращенкова рассказывает: благодаря личному участию Веры Цветаевой в 1996-м Владимир принял правозащитный кинофестиваль "Сталкер". На показе трехчасового фильма Марлена Хуциева "Бесконечность" зал был переполнен. Люди сидели даже в фойе! И все три часа в зале стояла гробовая тишина.Ирина Гращенкова, доктор искусствоведения (г. Москва):– И сидел Хуциев и плакал, плакал от радости с таким уникальным зрителем. Он сам ведь собой не возникает. Он возникает, когда есть человек, который каждый весну копает землю, сажает, удобряет, убирает и снова год за годом. Вот год за годом так создавался зритель города Владимира.Для киноклубовцев всегда важно было поделиться своим мнением о фильмах. Благодаря отбору Веры Борисовны "Политехник" показывал только качественное кино.Александр Сыпченко, журналист, член киноклуба "Политиехник":– "Политехник"-это место , которое объединяло разных людей, то есть это были и студенты, пенсионеры или люди моего возраста и со всеми можно было подискутировать . Это было непросто так мы пришли,посмотрели кино, подотдыхали и пошли домой. Нет. Мы там спорили.Вера Борисовна была членом жюри от киноклубов страны на Московском международном кинофестивале. Из 43-ёх смотров она пропустила всего один. Она всегда стремилась воспитать молодого умного зрителя. Того, кто не станет смотреть голливудский ширпортреб.Ирина Гращенкова, доктор искусствоведения:– Но стоять на переднем плане борьбы за настоящего зрителя это все Вера до конца выдержала, вынесла. И была достойным представителем хорошего кино в городе Владимире.В свои 80 Вера Цветаева по-прежнему погружена в мир кинематографа. Смотрит новые ленты, ведёт переписку с режиссёрами, оставаясь для Владимира тем, кем была всегда - полпредом настоящего большого кино.Вера Куликова, Семен Карпов.Вести "Владимир"