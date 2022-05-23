В МУП «ВладимирВодоканал» рассказали про аварию, из-за которой некоторые районы города Владимира остались без холодной воды вечером 22 мая. В компании буквально за час устранили проблему и

В МУП «ВладимирВодоканал» рассказали про аварию, из-за которой некоторые районы города Владимира остались без холодной воды вечером 22 мая. В компании буквально за час устранили проблему и вода в привычном режиме потекла по кранам, рассказала Елена Ивахненко, пресс-секретарь предприятия. – Вчера на станции центральной примерно в 20:15 из-за скачка напряжения в сети остановился один насос,