Губернатор пообещал найти оптимальное решение проблемы.

Заместитель губернатора Герман Елянюшкин 24 мая встретится с обманутыми дольщиками ЖК «Дуброва Парк-2». Ранее владимирцы записали к Александру Авдееву, где высказались против решения вопроса через передачу домов в Фонд развития территорий.В этом случае собственников ждут не квартиры, а компенсации, на которые после скачка цен ничего не купишь.«На оперативном совещании обсудили ситуацию с дольщиками жилого комплекса «Дуброва Парк-2». Застройщик не справился с взятыми на себя обязательствами. Покупатели не получили жильё в срок. Задействуем механизмы по восстановлению нарушенных прав граждан», - рассказал глава региона в своём телеграм-канале.Какие именно пути решения проблемы предложит Белый дом - станет известно завтра.«Ситуация непростая, постараемся вместе найти оптимальный выход», - пообещал губернатор.