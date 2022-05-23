Его приговорили к 10 месяцам ограничения свободы.

В Меленках 43-летнего мужчину осудили за систематические избиения 82-летнего отца. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Обвиняемый, проживая со своим пожилым родителем, будучи пьяным, с 25 декабря 2021-го по 2 января 2022 года, он наносил последнему побои. В результате на агрессора завели уголовное дело.Сын раскаялся, признал свою вину и написал явку с повинной. Его приговорили к 10 месяцам ограничения свободы.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.