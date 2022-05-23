Жители деревни Тимерево Судогодского района требуют у местных властей привести в порядок грунтовую...

Жители деревни Тимерево Судогодского района требуют у местных властей привести в порядок грунтовую дорогу, ведущую в населенный пункт. Сейчас Тимирёво практически в изоляции. Из судогодской глуши - репортаж Никиты Тарбеева.Вот так выглядит главная и единственная улица в Тимерево. Проехать по ней проблематично даже в сухую погоду, а осенью и зимой, рассказывают местные жители, и вовсе невозможно. Несколько лет назад люди пытались решить проблему своими силами, но не получилось.– Эта щебенка была засыпана в 2015 году. У нас с главой администрации был договор, что мы собираем какие-то средства и на эти средства подсыпали эту дорогу.Подъезд к деревне еще хуже. В Тимерево постоянно проживают около десяти человек, но летом население увеличивается до сотни. До Торжково, где дорога асфальтовая - два с половиной километра лесом. И как рассказывают тимерёвцы, без пилы или топора они в путь не отправляются -дорогу часто перегораживают упавшие ветки и деревья.Евгений Прохоров, житель д. Тимерево:– Мы как изгои здесь остались. Дорога - вообще... В зимний период очень плохо чистится, отвратительно. Люди сюда не могут добраться. Автолавка, она с ноября-месяца сюда не может проехать, они отказались вообще проехать.Борис Исаченко, житель д. Тимерево:– Мы не требуем, чтобы нам какую-то автостраду соорудили и прочее - ровно засыпать все эти ямы, надо часть кустарников вырубить вдоль сухостоя. Чтобы не упало на голову кому-нибудь или на крышу автомобиля.Усугубляют изоляцию Тимерево периодические отключения электроэнергии. Трансформатор здесь с шестидесятых годов- напряжение в вечернее время как правило ниже положенных двухсот двадцати.– Вот лезем в этот щит, открываем и меняем вставки - то есть ставим туда жучки- медную проволоку, чтобы у нас было напряжение, то есть свет, чтобы был. Пока мы дозваниваемся, по три дня не бывает электричества в нашей деревне.Но зато, рассказывают местные мальчишки, это единственная точка в деревне, где ловит интернет.Максим Макаров, житель д. Тимерево:– Можно в телефоны даже поиграть. В деревне нет связи, а тут можно...В местной администрации подчёркивают, что денег на дорогу нет. Даже на щебеночную. В районе - восемьсот километров дорог разных категорий и шестьдесят пять процентов из них - грунтовые и тимерёвская не хуже других. Впрочем, помочь тимеревцам глава администрации района всё же пообещал.Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района:– Возможность бюджета сегодня, к сожалению, не позволяет, поэтому по сути происходят ежегодные поддерживающие мероприятия по ремонту. Как, собственно и в этом году- запланировано грейдерование этой дороги. Сглаживание колей, сглаживание ухабов, убирание барханов на боковых отрезках дороги.Как заявил Александр Смирнов, на поддержание районной дорожной сети в порядке ежегодно требуется около двухсот пятидесяти миллионов рублей, при этом выделяется лишь тридцать- сорок. Надежда – на областной бюджет. В этом году вместо сорока миллионов Судогодский район получит сорок семь. Существенно, но всё равно недостаточно.Никита Тарбеев, Александр Голубев.Вести "Владимир"