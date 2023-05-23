Традиционная Хоровая Ассамблея состоится в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. На открытой площадке выступят лучшие хоровые коллективы города. Они исполнят

Традиционная Хоровая Ассамблея состоится в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. На открытой площадке выступят лучшие хоровые коллективы города. Они исполнят популярные произведения советских авторов. Среди хоров – коллективы детских школ искусств, Центра классической музыки и музыкального колледжа. За музыкальное сопровождение хоров будет отвечать Владимирский муниципальный духовой оркестр под руководством Артёма Маркина. Начало выступлений