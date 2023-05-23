Во Владимирской области 24 мая стартуют “Президентские игры” среди школьников. Они пройдут в Ковровском районе на базе детского лагеря “Искатель”. В соревнованиях примут участие

Во Владимирской области 24 мая стартуют “Президентские игры” среди школьников. Они пройдут в Ковровском районе на базе детского лагеря “Искатель”. В соревнованиях примут участие 228 школьников, это те команды, которые стали лучшими в своих районах. В программу спортивных игр включен баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис , спортивное ориентирование, волейбол и спортивный туризм. Победители регионального этапа