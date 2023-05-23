Оперативники УМВД, совместно с отрядом спецназа “Гром” задержали злоумышленника в Покрове. В машине у подозреваемого были спрятаны наркотики. 5 килограммов синтетического наркотика в

Оперативники УМВД, совместно с отрядом спецназа “Гром” задержали злоумышленника в Покрове. В машине у подозреваемого были спрятаны наркотики. 5 килограммов синтетического наркотика в вакуумных пакетах мужчина спрятал под обшивкой сидений. Предварительно установлено, что подозреваемый – житель Коврова, он и сам употребляет запрещенные вещества. Злоумышленник купил наркотики на территории Союзного государства и повез во Владимирскую область,