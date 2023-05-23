Эммануилу Виторгану, кажется, очевидно, кем станет его младшая дочь.

Эммануилу Виторгану, кажется, очевидно, кем станет его младшая дочь.Третья жена Ирина Млодик подарила Эммануилу Виторгану двух дочерей. В 2018 году появилась на свет девочка Этель. Полтора года спустя родилась еще одна наследница артиста – Клара. Дочери именитого актера уже демонстрируют свой интерес к творчеству. То немудрено, ведь в семьях артистов отпрыски зачастую идут по стопам своих родителей.Например, младшая дочь Клара едва ли не каждый день устраивает отцу и матери представления. Довольно часто 61-летняя Ирина Михайловна и 83-летний Эммануил Гедеонович показывают подписчикам в соцсетях видео с домашними концертами наследницы. А недавно актер опубликовал фото трехлетней дочери и написал: "Младшенькая... По-моему, артисткой будет".Похоже, Виторгану очевидно, что младшая наследница пойдет по его стопам. Видимо еще потому, что старшие дети Эммануила Гедеоновича тоже связали свою жизнь с творчеством. 57-летняя Ксения Румянцева руководит кукольно-театральной студией "Добрый дом", а 50-летний Максим Виторган является знаменитым актером театра и кино.Ранее Ирина Млодик заинтриговала поклонников странным сообщением. Жена Эммануила Виторганапопросила народ пожелать ни пуха, ни пера. Подробнее об этом "Дни.ру".