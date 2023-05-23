В честь своего дня рождения Лариса Гузеева устроила себе праздник любви к своему телу.

В честь своего дня рождения Лариса Гузеева устроила себе праздник любви к своему телу.Слова "День рождения — грустный праздник", из репертуара Игоря Николаева совершенно точно не относятся к Ларисе Гузеевой. В своем личном блоге артистка показала, как прекрасно она провела торжественный день.Началось все с того, что телеведущая прислушалась к многочисленным призывам своих поклонников и близких людей. Они, по словам Ларисы, раз за разом твердили ей о том, что брюнетке нужно заняться собой.Именно по этой причине Лариса Гузеева пригласила к себе домой массажиста. На видео подписчики увидели лишь то, как некий Михаил тщательно растирает с маслом икры телеведущей. Но, скорее всего, предшествовал этому полный массаж всего тела, который Лариса не смогла снять из-за увлеченности процессом."Что может быть лучше, чем восстановление здоровья?" – промурлыкала Лариса, которую мастер массажа по вызову умаслил в ее день рождения.Ну а после этого нагрянули гости: поздравить Ларису с 64-летием приехала ее подруга и телеведущая Юлия Зимина, которую ждало настоящее застолье. На столе оказались закуски, маринованная сельдь, шампанское, икра и, разумеется, фирменные пельмени и вареники, в которые Лариса Гузеева вложила всю душу.