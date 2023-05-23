Публика до сих пор пытается разобраться, что же стало причиной агрессивного поведения бывшего Анастасии Волочковой.

Публика до сих пор пытается разобраться, что же стало причиной агрессивного поведения бывшего Анастасии Волочковой.Анастасия Волочкова, которая ранее просила не втягивать ее в драку, устроенную ее бывшим, рассказала публике некоторое количество дополнительной информации. Это стало еще одним кусочком пазла, который пытается собрать взбудораженное общество в попытке ответить на вопрос: что же привело к драке?Анастасия и Сергей познакомились несколько лет назад на ток-шоу, после чего решили продолжить общение и даже отправились в совместный отпуск на Мальдивы. Журналистам Анастасия призналась, что уже тогда чувствовала буйный нрав своего спутника, но могла загасить его и "поставить на место". Тем не менее отношения долго не продлились.Впрочем, и о пожизненной любви к новоявленной супруге со стороны Сергея Кузнецова говорить нельзя, утверждают некоторые. С Анастасией Волочковой он общение так и не прекратил, а месяц назад и вовсе заявил сердечной подруге о планируемом разводе. Якобы устал от скандалов."Настя покопалась в его сообщениях полуторагодичной давности", – Волочкова раскрыла переписку с бывшим, в которой он утверждал, что балерина – лучшая женщина на Земле.А вот дальнейшие детали истории уже разнятся. Бывший Анастасии Волочковой утверждает, что его половинка попалась на сайте знакомств, а сама пострадавшая клянется, что причиной драки стала принесенная ею бутылка вина."Если его девушка сидит на сайте знакомств и ищет развлеченияна стороне, значит, надо понимать, что ты что-то недодал в этихотношениях", – поделился мнением светского журналиста Дениса Сорокина.В любом случае, теперь девушка восстанавливается после травм, а ее супруг ждет в СИЗО своего приговора. Бывшему Анастасии Волочковой грозит до восьми лет лишения свободы.