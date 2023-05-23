Во время разбирательств мужчина захотел сам досрочно покинуть пост

Экс-депутата «Единой России» Андрея Москвина из Гусь-Хрустального лишили рабочих полномочий из-за утраты доверия. Прокуратура области сообщает, что он нарушил дедлайн сдачи документов, которые содержат информацию о доходах, расходах, имуществе за 2021 год.После проверки прокурор потребовал у суда отстранить чиновника от дел, но во время разбирательств мужчина захотел сам досрочно покинуть пост. Сделать ему этого не удалось. Орган власти добился приписки «в связи с утратой доверия».